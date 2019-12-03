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مرأة

3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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رشا عوني
الأحمر الناري من الألوان المقربة لقلوب الفتيات، وهو عادة ما يخطف الأنظار ويمنح المرأة أنوثة ومظهرًا مميزًا، وتلجأ النجمات لاختيار فساتين مبهرة بهذا اللون الناري لخطف الأضواء وضمان إطلالة مميزة.

خلال اليومين الماضيين، كان اللون الأحمر هو الرائج والمفضل لقلوب بعض النجمات، فتألقت به 3 فنانات شهيرات، وهن مي عمر وسيرين عبد النور وأروى جودة.

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، تألقت الفنانة مي عمر في فستان أحمر مجسم قصير من الأمام، مع تسريحة شعر مميزة ومكياج صارخ، وبعد انتشار صورها أصبحت مي عمر تريند السوشيال ميديا بسبب هذا الفستان.

الفنانة أروى جودة أيضًا قررت ارتداء فستان أحمر لامع جرئ في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وكان بسيطًا مفتوح الساق، منحها إطلالة مميزة لقوامها الممشوق.

أما النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، فقد تألقت باللون الأحمر مرتين خلال الأسبوع الماضي، فظهرت منذ يومين بفستان أحمر ساحر خلال حفل بباريس، وجاء الفستان أحمر سادة مجسم مفتوح الساق.

كما تألقت سيرين عبد النور في فستان أحمر رائع من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد خلال مشاركتها في برنامج thevoice.
3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟
3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟
3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟
3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟
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