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تكنولوجيا

حيلة جديدة تشوف بيها رسائل فيسبوك بدون معرفة أحد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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كريم جمال
لعل مشكلة الخصوصية هى الأبرز فى عالم منصات التواصل الإجتماعى خاصةً فيسبوك، عندما يرسل لك أحدهم رسالة وأنت أونلاين ويجبرك على مشاهدة الرسالة والرد عليها، مما يجعل الكثيرون يهربون من ذلك بإخفاء حالتهم سواء كانوا أونلاين أو لا.

إلا أن هناك حيلة جديدة لمستخدمى فيسبوك من أصحاب هواتف آيفون فقط، وذلك عن طريق استخدام تطبيق noseen الجديد يمكنك من فتح أى رسالة لك على فيسبوك دون أن يعرف الطرف الآخر.

تعتمد فكرة تطبيق noseen على تسجيل الدخول عبر التطبيق ومشاهدة الرسائل فقط دون توافر أى إمكانية للرد من خلاله، وفى حالة رغبتك فى الرد على الرسالة لاحقًا من تطبيق الفيسبوك التقليدى.

ولكن عند محاولة تحميل تطبيق noseen سيظهر لك متجر App Store بأنه غير متاح للتحميل فى المتجر الرسمى، فعليك الذهاب إلى Settings ثم اختيار iTunes & App Store ، ثم Apple ID ثم view apple وبعدها خيار country & reigon.

ثم قم بتغيير البلد للولايات المتحدة الأمريكية، وإدخال الـ postcode من خلال جوجل، ثم تحميل تطبيق noseen والإستفادة من التطبيق.
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