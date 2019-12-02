بـ مكونات من مطبخك.. 3 طرق للعناية بـ الأظافر والتخلص من الاصفرار

تعد الأظافر من أهم الأشياء التى تحرص المرأة على بقائها نظيفة ولامعة وقوية، فهى تدل على نظافة وجمال السيدة نفسها، والحرص على اهتمامها بمظهرها الخارجى، وقد قدم موقع "wiki how" أهم الطرق للعناية بالأظافر وبقائها جميلة وقوية وهى:-



أهم طرق العناية بالأظافر:-



- زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون على تقوية الأظافر الضعيفة، ويمدها أيضًا بالترطيب التى تحتاجة كما أنه يساعد على إعطائها شكل لامع وصحى أنيق.



- يمكنك استخدام زيت الزيتون عن طريق تدفئة القليل منه، ثم تدليك الأظافر به وتركه لمدة 15 دقيقة، ويمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون.



- الشاى الأخضر

يعد الشاى الأخضر من أهم المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تعمل على تقوية الأظافر، ويقوم الشاى الأخضر أيضًا لإزالة الاصفرار الناتج من وضع المانكير بشكل دائم دون طبقة حامية.



- ويمكنك استخدام الشاى الأخضر عن طريق تحضير كوب منه، ثم تركه حتى يبرد ونضع الأظافر بداخله لمدة 15 دقيقة، وتكرر مرتين خلال الأسبوع.



- بذور الكتان

يمكن لبذور الكتان أن تجعل أظافرك أقوى كما أنها تحتوى على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين B، و المغنيسيوم، و البوتاسيوم، و الليسيثين والزنك والبروتين فكل هذه الفيتامينات ضرورية لصحة الأظافر وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 اللازمة لأظافر صحية.



- ويمكنك استخدامها عن طريق، فرك بعض زيت بذور الكتان على أظافرك وتدليكها بلطف لبضع دقائق قبل الذهاب إلى الفراش وارتداء قفازات للاحتفاظ بالرطوبة بداخلها.

