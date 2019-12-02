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منوعات

محمد بن زايد يقبل يد ورأس فتاة لهذا السبب .. صور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:16 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في لفتة انسانية عظيمة زار شيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، طفلة تدعى عائشة بعد أن رآها في احد اللقطات وهي كانت تحاول مصافحته خلال استقباله الرسمي للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

وتوضح صور نشرتها صحيفة الإمارات اليوم بين زايد وهو يقبل راس الطفلة عائشة بعد أن زارها في منزلها، لتكرمها على حبها له ورغبتها الشديدة في مصافحته.

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بموقف ولي عهد أبوظبي تجاه الفتاة التي شعرت بالإحباط حين لم تتمكن من مصافحته أثناء استقباله لولي عهد السعودية.
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