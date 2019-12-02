الإعلامية هبة عبدالجواد تحتفل بزفافها على الرائد وليد مازن في أحد فنادق الجيزة

احتفلت المذيعة هبة عبد الجواد، بحفل زفافها على الرائد وليد مازن داخل أحد الفنادق الكبرى بالجيزة، وذلك بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين لهما من الاعلاميين والكتاب.



وكانت الإعلامية هبة عبد الجواد مقدمة برامج الجاسوس ومافيا قد تم خطبتها على الرائد وليد فى يناير الماضى.



وكان ضمن الحضور الذين حرصوا على تقديم التهنئة للعروسين، الكاتبة والروائية نور عبد المجيد وخبيرة السوشيال ميديا دعاء سليط والناقد الفنى طارق سعد، وأبطال برنامج الجاسوس والمافيا الذين شاركوا "هبة" الحلقات، وهم: عمرو صلاح وعمرو علاء وأحمد محسن أيوب.