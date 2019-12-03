مصر لإدارة الأصول العقارية تحقق 180 مليون جنيه صافي ربح خلال 2018/2019

قال عبد الناصر طه رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لمصر القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركته نجحت فى تحقيق إيرادات 474.6 مليون جنيه خلال 2018/2019 مقابل 366.7 مليون جنيه محققة عام فى العام السابق له بمعدل نمو قدره 29.4%.



وأضاف طه، فى تصريحات له أن نتائج أعمال الشركة للعام المالى المنتهى 30 يونيو 2019 أظهرت مجمل ربح 291.8 مليون جنيه مقابل 192.6 مليون جنيه، محققة بالعام المنتهى فى 30/6/2018 بمعدل نمو قدره 51.5%.



تابع، "بلغت حقوق المساهمين مبلغ 1233 مليون جنيه فى 30/6/2019 مقابل مبلغ 1116 مليون جنيه فى 30/6/2018 بمعدل نمو قدره 10.4%".



وأوضح طه، أن الشركة حققت صافى أرباح للعام المالى 2018/2019 بلغ 180.3 مليون جنيه مقابل 127.4 مليون جنيه، محققة بالعام المنتهى فى 30/6/2018 بمعدل نمو قدره 41.5%.



واعتمدت شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن نتائج أعمال العام المالى 2018/2019 خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة.



