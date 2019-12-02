إصابة ربة منزل فى انهيار عقار مكون من ٤ طوابق بدمنهور

سادت حالة من الفزع والرعب بين أهالى منطقة افلاقة بدمنهور إثر انهيار عقار مكون من ٤ طوابق بدمنهور مما تسبب فى إصابة ربة منزل وتم نقلها للمستشفى العام.



كان مركز شرطة دمنهور تلقى بلاغا من عمليات النجدة بانهيار جزء من عقار بشارع فودة بعد كوبرى افلاقة بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وتم عمل كردون أمنى حول العقار وتبين من المعاينة الأولية سقوط الدور الأول بالعقار المكون من دور أرضى وثلاثة علوى.



أسفر الحادث عن إصابة ربة منزل بجروح متفرقة وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام.



ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد خميس بمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.