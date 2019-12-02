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نائب محافظة الغربية: الرئيس السيسي طلب منا التفكير في حلول لمشكلة القمامة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:18 م
أحمد عطا نائب محافظ
أحمد عطا نائب محافظ الغربية
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هاني حسين
قال أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه أمام مسئولية ضخمة في منصبه التنفيذي الجديد، مضيفا: "أنا ابن المحافظة ومطلوب مني التعرف على المشاكل وحلها على الفور".

وأضاف أحمد عطا في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نعمل على حل مشكلة القمامة والنظافة، وتأتي على رأس أولوياتنا.

وتابع: "بعد حلف اليمين الدستورية عقد الرئيس السيسي اجتماعا مطولا معنا استمر لمدة ساعتين ونصف وواجهنا بكل التحديات والمشاكل وتحدث عن مشكلة القمامة وتكلفة الحلول المتاحة".

وأكمل: "طلب منا الرئيس السيسي التفكير في حلول لمشكلة القمامة بتكلفة أقل ويتم تنفيذ الخطط في وقت قصير".

ولفت: "نعمل على خطة تطوير لحل أزمة ومشكلة القمامة، ونجاح خطة التطوير تتطلب وعي المواطن".
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