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فن

النجمة تيلدا سوينتون: السينما لا تتأثر سوى بالناس

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:18 م
تيلدا سوينتون
تيلدا سوينتون
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محمد نبيـل
نقلت عدد من وسائل الإعلام المغربية تصريحات للنجمة تيلدا سوينتون التي ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، إن السينما لا تتأثر سوى بالناس.

وتابعت سوينتون قائلة: أي تحرك اجتماعي أو سياسي يتخذ من السينما وسيطا له يسير حتما على الطريق الصحيح، لكن السينما تحتوي كل ذلك لأنها وسيط يتمتع بحرية ربما أكثر بكثير من الوسائط الأخرى".

جاء ذلك فى الوقت الذى تكتسب فيه حركات اجتماعية وسياسية مثل (مي تو) زخما تعيد بيه تعريف المشهد الفني بوجه عام والسينمائى على وجه الخصوص، وترى الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون أن الوسيط السينمائى يتجاوز مفهوم العمل التنظيمى.

وبعد اتهامات متعددة للمنتج السينمائي هارفي واينستين في أكتوبر 2018، تشمل الاغتصاب، لجأت ملايين النساء لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للحديث عن تعرضهن لتحرش أو اعتداء جنسي تحت وسم #مي_تو الذي سرعان ما تحول إلى حركة احتجاجية تلقت دعما كبيرا في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.


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