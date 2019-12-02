مواعيد لجمعها.. نائب محافظ الغربية يكشف طريقة لحل أزمة القمامة.. فيديو

قال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن المواطن مسؤول في الحفاظ على مكتسباته داخل كل محافظة وعلى المواطن الالتزام بنظام حل المشاكل.





وأضاف أحمد عطا، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نجرب أكثر من منظومة لجمع القمامة داخل محافظة الغربية.





وتابع أحمد عطا، "تبقى تجربة الجمع المنزلي من المصدر هي أفضل طريقة لجمع القمامة من المنازل، وعدد جامعي القمامة والمعدات كما هي ولكن كمية القمامة وعدد السكان ارتفع".





وطالب أحمد عطا، "أهالي الغربية بالالتزام بمواعيد جمع القمامة وسوف يتم إعلانها في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع المحافظة كما سيتم تعميمها في الغربية بأكملها".



