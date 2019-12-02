ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مواعيد لجمعها.. نائب محافظ الغربية يكشف طريقة لحل أزمة القمامة.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:03 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
Advertisements
هاني حسين
قال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن المواطن مسؤول في الحفاظ على مكتسباته داخل كل محافظة وعلى المواطن الالتزام بنظام حل المشاكل.

وأضاف أحمد عطا، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نجرب أكثر من منظومة لجمع القمامة داخل محافظة الغربية.

وتابع أحمد عطا، "تبقى تجربة الجمع المنزلي من المصدر هي أفضل طريقة لجمع القمامة من المنازل، وعدد جامعي القمامة والمعدات كما هي ولكن كمية القمامة وعدد السكان ارتفع".

وطالب أحمد عطا، "أهالي الغربية بالالتزام بمواعيد جمع القمامة وسوف يتم إعلانها في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع المحافظة كما سيتم تعميمها في الغربية بأكملها".

وأكمل أحمد عطا، "ستكون هناك آلية وطريقة للإعلان عن جمع القمامة بصافرة تؤكد قدوم جامع القمامة إلى المنازل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الورود تزين مكتب محافظ الغربية الجديد.. ورحمي يجتمع بـ التنفيذيين ورؤساء المدن

محافظ الغربية الجديد يتفقد أعمال تطوير الكورنيش ويشدد على رفع أكوام القمامة بطنطا وقطور

محافظ الغربية الجديد يفاجئ عمال النظافة أثناء رفع أكوام القمامة

محافظ الغربية الجديد في جولة تفقدية بـ شوارع طنطا.. صور

حفاظا على الأرواح .. حملات نظافة للمناطق السكنية في الغربية ..صور

ترشيحاتنا

الأزهر يصدم عبد الله رشدي: إمام بالأوقاف ولا يمثل المؤسسة

حبس شخص بتهمة سب وقذف محمود الخطيب 3 أشهر

شاهد .. ملياردير إماراتي يلعب التنس في نادي الزمالك بحضور مرتضى منصور

رينا اتقتلت.. هاشتاج يكشف لغز تخلص شاب من زوجته فى الهرم وادعاء اقتحام ملثمين للشقة.. صور

صحية جدا .. 5 مشروبات طبيعية تنظف الكلى من السموم

بعد فيديوهاتها المخلة.. حقيقة القبض على الراقصة جوهرة وصديقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون

أبرزها الفلفل الحار .. 10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب

هنتعشى إيه النهاردة .. لفائف بطاطس بالجبنة وسلطة يوناني وعصير مانجو بالزبادى