البنك الزراعي يطلق خدمة المحفظة الرقمية لدعم الشمول المالي

أعلن الدكتور تامر جمعة ، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، عن تفعيل محفظة البنك الالكترونية Agri-phone ، للتيسير علي عملاء البنك في استخدام الهاتف المحمول بجميع العمليات المصرفية من إجراءات الإيداع أو السحب أو متابعة المحفظة للعميل بالبنك.



جاء ذلك خلال فعاليات معرض PAFIX 2019 في دورته السادسة المقامة ضمن فعاليات معرض ICT تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشمول المالي الرقمي ومنتجات التكنولوجيا المالية.



وأضاف "جمعة" أنه بموجب الخدمة الجديدة يمكن للعميل تحويل الأموال من حساب محفظة لأخرى في أي وقت أو مكان ومساعدة العملاء لدفع الفواتير الحكومية و سداد فواتير المرافق بكافة أنواعها ومستحقات الضريبة العقارية و المصروفات الجامعية الحكومية والخاصة.



وأوضح "جمعة" أن تلك الخطوة تعتبر اضافة قوية لما يقوم به البنك الزراعي من جهود للتحول الرقمي التي تتبناها الدولة بالتزامن مع تفعيل ما يتجاوز 750 ألف بطاقة ميزة وتوزيع ما يزيد عن 100 ألف كارت فلاح من خلال وحدات البنك المختلفة.