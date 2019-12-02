استفزازات أردوغان في المتوسط.. ترامب يدخل على خط الأزمة

أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ7 من يناير المقبل بواشنطن.



وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيناقشان سبل تعزيز المصالح المشتركة لبلديهما.



وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان: "ستحتفي هذه الزيارة بالعلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية القوية بين الولايات المتحدة واليونان، الحليف المهم لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".



وأضاف: "سيناقش الرئيس ترامب ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس سبل تعزيز المصالح الاستراتيجية الطويلة الأمد للبلدين في تعزيز الاستقرار والازدهار والتعاون في جميع أنحاء البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط."



وأشار البيان أيضا إلى أن الزيارة ستتناول أيضا التأكيد على أهمية قضايا أمن الاتصالات وخاصة فيما يتعلق بالجيل الخامس "5G"، ومواجهة النفوذ الخبيث في المنطقة و وتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم.