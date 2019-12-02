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رياضة

الدوري المصري| سموحة يفوز على طلائع الجيش 2 - 1

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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نور عادل
فاز فريق سموحة على منافسه فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية من الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس بالدوري الممتاز.

وافتتح فريق سموحة التهديف في المباراة بعد مرور 13 دقيقة من صافرة البداية بأقدام اللاعب رونالد وانجا، بينما عاد طلائع الجيش للتعادل بالدقيقة 28.

وفي الدقيقة 37، استطاع فريق سموحة من العودة للمقدمة بهدف ثاني سجله مهاجمه حسام حسن.

وبهذا الفوز يصل سموحة إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات.

بينما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، من التعادل في مواجهة والفوز في أخرى والهزيمة في 4 مباريات.
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