إرث الأوّلين.. 10 وجهات للاحتفال باليوم الوطني في الإمارات

في ليلة الاتحاد اكتمل القمر في سماء دولة الإمارات، ولا يزال نوره ينساب في النفوس ممثلًا روح الاتحاد، وينير دربنا جيلًا بعد جيل.



تحتفل الإمارات في اليوم الوطني العام بتسليط الضوء على القيم النبيلة الراسخة في الهوية الإماراتية في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك عبر قصصٍ من إرث الأوّلين.



تفتخر الإمارات فيه بشجاعة قادتها، عبر قصصٌ تنسج ملامح الشخصية الإماراتية، قصصٌ تتجذّر عِبَرُها وقيمها في نفوسنا جيلًا بعد جيل تحكي سيرة شعبٍ ورث الصبر والعزيمة والإصرار عن أجداده وأورثه أحفاده.



وانطلقت الاحتفالات باليوم الوطني الـ 48 للإمارات، والذي تحل ذكراه اليوم، الإثنين، مع مناسبة ذكرى الاحتفال به، والتي ترافق يوم 2 ديسمبر.



وشهد العاصمة الإماراتية العديد من الاحتفالات، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، التي تتوزع في أرجاء إمارة أبوظبي، «الإمارات اليوم» قامت برصد أبرز الفعاليات والاحتفالات التي يمكن للجمهور الاستمتاع بها في عطلة اليوم الوطني:



- إرث الأولين - مدينة زايد الرياضية



ويقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «إرث الأولين»، باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويعد الأضخم من نوعه، وسيتم تخصيص موقعين لصف السيارات في أمام جامع الشيخ زايد الكبير ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.



- قصر الوطن - احتفالات تراثية



ينظم قصر الوطن مجموعة من العروض والفعاليات التي تحتفي بروح الاتحاد، تتضمن عروضًا لفرق الفنون الشعبية التي ستقدم رقصات من الفلكلور الشعبي مثل «العيالة» و«الحربية»، كما سيقدم الفنان الإماراتي، أحمد المنصوري، أغنية خاصة ألفها ولحنها خصيصًا لهذه المناسبة.



- مهرجان الشيخ زايد - الوثبة

ينظم المهرجان مسيرة الاتحاد، التي ستقام في منطقة المنصة الرئيسة، بمشاركة كبيرة من القبائل الإماراتية على مستوى الدولة. كما سيشهد جمهور المهرجان عروض الألعاب النارية، طوال أيام احتفالات اليوم الوطني، إلى جانب عروض الخيل والهجن مقابل المنصة الرئيسة وعروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تجوب ساحات المهرجان.



- قصر الإمارات - ألعاب نارية

يشهد قصر الإمارات، عرضًا للألعاب النارية، بألوان علم الإمارات كما تمّ تزيين كل أرجاء قصر الإمارات بألوان الأحمر والأبيض والأخضر والأسود المميزة لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من القبة الكبرى، والنوافير، والمدخل والمروج الخضراء كما صمّم فندق قصر الإمارات أيضًا نسخة طبق الأصل، وبالحجم الطبيعي الكامل، لقارب «الدهو» الشراعي، إبرازًا للتراثين الفني والثقافي لدولة الإمارات، وسيتم عرضه غدًا في منطقة قبة القصر الكبرى.



- جزيرة المارية - ألعاب نارية وأنشطة تراثية

يشهد ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية أجواء احتفالية مميزة، سيستمتع بها زوار «المارية»، التي تشمل أشهى المذاقات الإماراتية الأصيلة من خلال مجموعة متنوعة من عربات وأكشاك المأكولات، كما تتضمن الأنشطة الاحتفالية بهذه المناسبة في جزيرة المارية، مجموعة من الفعاليات التي تجسد الطابع الإماراتي، مثل النقش بالحناء والرسم على الوجه، فضلًا عن مشاركة محترفي فنون الخط العربي، الذين يعرضون قصصًا لتطور أشكال الخطوط العربية، أو صنع بطاقات معايدة لإهداء أحبائهم. وتُختتم الاحتفالات بعرض مبهر للألعاب النارية.



- جزيرة ياس - سباقات «فورمولا1»

تشهد جزيرة ياس مهرجان الجائزة الكبرى على مدى خمسة أيام، مع احتفالات اليوم الوطني، وهي المرة الأولى التي يصادف سباق «الفورمولا1» اليوم الوطني، وتبدأ الاحتفالات غدًا في الساعة الثالثة عصرًا وتستمر حتى التاسعة مساء، وتشهد العديد من الفعاليات، منها منطقة مشجعي الفورمولا، وقرية التراث، وعروض وجولة السيارات الكلاسيكية من دار سوثبي للمزادات، وعروض الدريفت، وشاحنات المأكولات، وغيرها.



- قلعة الجاهلي - إرث الأوليين

تستضيف قلعة الجاهلي في العين، عرض «إرث الأوليين في قلعة الجاهلي» من الخامسة إلى 10 مساء، ليروي قصة شعب الإمارات منذ القدم وما قدموه من تضحيات وصبر حتى تحقق الحلم.



- مدن ياس الترفيهية - عروض خاصة

أعلنت المدن الترفيهية في جزيرة ياس احتفالها باليوم الوطني الـ48 للدولة، عبر توفير خصم للمقيمين في الدولة بقيمة 48% على تذاكر الدخول إلى كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، من 28 نوفمبر حتى غد، وتتوافر عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمدن الترفيهية الثلاث. وتتميز فعاليات اليوم الوطني بملامح من التراث الشعبي والفلكلور المحلي في عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد، حيث سيستمتع الضيوف بأجمل عروض رقصات العيالة التقليدية، التي تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية. بينما تستضيف ياس ووتروورلد أكبر لعبة رشاشات مائية في أبوظبي، عند الساعة 11:48 صباح غد.



- قصر الحصن

تنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معرض «الرحول» للسيارات الكلاسيكية في قصر الحصن، ويستمر حتى 30 ديسمبر، ويضم 21 سيارة كلاسيكية يعود تاريخها إلى حقبتَي الخمسينات والستينات، ليرصد من خلالها محطات تطوّر المشهد الحضري للمدينة خلال منتصف القرن الـ20، مسلطًا الضوء على التحوّل من وسائل التنقل البدائية وصولًا إلى السيارات الحديثة.



- مراكز التسوق خصومات وفعاليات

أعلنت مختلف مراكز التسوق في أبوظبي عن تنظيم فعاليات تراثية خلال احتفالات اليوم الوطني، مثل خيم المجلس التراثية، وجلسات النقش بالحناء والرقصات التراثية، إلى جانب الخصومات، من 28 نوفمبر وحتى 3 بعد غد، في «الغاليريا» بجزيرة الماريا، وياس مول، والمركز التجاري العالمي في أبوظبي.