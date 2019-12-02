فكرتم قبل ما تتآمروا على البلد.. نشطاء يهاجمون إلهام عيداروس

واصلت إلهام عيداروس قيامها بالتحريض على الدولة من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة عناصر الجماعة الإرهابية من خلال إطلاق الشائعات لكى يستخدمونها فى قنواتهم المشبوهة.



وأثارت آخر تدوينات إلهام عيداروس غضبا شديدا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مما دعاهم لمهاجمتها.



حيث علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى عليها قائلا: "ده درس بالنسبة للجميع عندما ينساقون وراء المال والمصالح وتركوا أبنائهم ثم يتباكون عليهم عقب ذلك".



وعلق آخر: "هم السبب فيما يتعرضون له سواء الأم التى تدفع ابنها لخيانة بلده مثل ليلى سويف وينساقون وراء مصالحهم مقابل التلاعب فى استقرار بلدهم دون التفكير فى اولادهم".



وأضاف آخر: "كان من باب أولى أن توجهوا نصائحكم للأب والأم وتذكرونهم أن لديهم أبناء وأن الجريمة مصيرها أن تنكشف وهل فكر الأب والأم عندما تأمروا على بلدهم".