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محافظات

محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:25 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مستشفى الحميات بمدينة كفر الشيخ، بزيارة ميدانية، تفقد خلالها العناية المركزة والأقسام الطبية ومطبخ المستشفى.

كما تفقد المحافظ الجديد، قسم الأشعة، مكلفًا بترتيب قسيمة الدفع وتوفير المعدات والمستلزمات بالقسم، مشيدًا بمستوى النظافة بالمستشفى، وحُسن معاملة المرضى.

واستمع المحافظ من مسئولي المستشفى إمكانات وتجهيزات المستشفى، واستمع للمرضى للتعرف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مكلفًا بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية بالمستشفى، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي كفر الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها.
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
محافظ كفر الشيخ يفاجئ مستشفى الحميات ويشيد بمستوى النظافة.. صور
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