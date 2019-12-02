كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة 42





كما حضر الاحتفال الدكتورة أمينة شلبى عميد كلية السياحة والفنادق ، الدكتور عبد الله الهوارى وكيل الكلية لشئون البيئة، الدكتور وليد الشناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة نهاد كمال وكيل كلية السياحة والفنادق للدراسات العليا والبحوث ، أسامة موسى أمين عام الجامعة.



وشهد الاحتفال تكريم الطلاب المتفوقين من الحاصلين على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف والحاصلين على تقدير امتياز والطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف والطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا.



وألقى كلا من هدير عصام الدين، عبد الله إسحاق الفولى كلمة نيابة عن زملائهم الخريجين عبرا خلالها عن فخرهما واعتزازهما بتخرجهما في كلية الحقوق.





وقدّم أوائل الخريجين نيابة عن الدفعة الشكر لأساتذة وعلماء الكلية وأولياء الأمور لتحملهم مشقة تربية أبنائهم والوصول بهم إلى يوم التخرّج .



وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط الى أن الكلية بها قامات علمية قضائية في مصر ولولا ما بذله جيل الرواد بالكلية لما وصل اليه الأجيال الحالية وما يتمتعوا به من سمعة طيبة في الأوساط القانونية



كما قدم الشكر والتقدير لكافة أعضاء هيئة التدريس لما قدموه لابنائهم من الخريجين للوصول لهذ اليوم الهام والمميز في حياة كل طالب علم كما وجه التحية لكل الآباء والأمهات لما قدموه من تضحيات وجهد لرؤية ابنائهم في يوم التخرج



كما اوصى الخريجين بصقل ورفع مهاراتهم العلمية والعملية واستكمال المشوار العلمى باستكمال الدراسات العليا بالكلية .



و أكد الدكتور شريف خاطر أن الكلية فخورة بتخرج جيل جديد من أبنائها الذين يعدون لبنة أساسية في بناء المجتمع فى مجال الحقوق.





ووجّه الشكر خلال كلمته لكل الجهود المخلصة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين لإعداد الخريجين لهذا اليوم المشهود فى حياة كل خريج من ابناء الكلية، مشيرا الى ضرورة أن يفخر كل طالب بالتحاقه بكلية الحقوق بالجامعة والتى تبوأت مراكز مرموقة ومتقدمة على مستوى الجامعات محليا وإقليميا



وأشار الدكتور عبد الله الهوارى خلال كلمته الى اهتمام الكلية ببناء جيل قادر على المنافسة متسلحا بالعلم والثقافة وأن العلم هو النور الإلهى الذى أودعه الله الى البشر.





ونوه بأن الأمم لا تبنى ولا تنهض الا بسواعد أبنائها المخلصين وأن التخرج نهاية لمرحلة قصيرة وبداية لحياة أطول وهى رحلة الحياة العملية.



تضمنت فعاليات الاحتفال فقرة غنائية للمطرب أحمد جمال قام خلالها بتقديم مجموعة من أفضل أغانيه لتحية الطلاب والخريجين والاحتفال بهم بيوم تخرجهم

احتفلت كلية الحقوق بجامعة المنصورة اليوم الاثنين بتخريج الدفعة ٤٢ وتكريم أوائل الخريجين من الشعبة الإنجليزية والعربية بقاعة الدكتور عبد المنعم البدراوى بحضور كلا من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور شريف يوسف خاطر عميد الكلية والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة.