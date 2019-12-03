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اقتصاد

مصر تستضيف منتدى الأعمال المصري البيلاروسي الأربعاء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
الغرف التجارية
الغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، عن استضافة مصر لفعاليات اجتماعات منتدى الأعمال "المصرى البيلاروسى"، غدا الأربعاء، لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

قال الاتحاد في تقرير له اليوم، إنه من المقرر يضم المنتدى عددا من الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والكيماويات وتوقيع مذكرات ثنائية.

وأوضح الاتحاد أنه من المقرر أن تشارك الشركات البيلاروسية في أعمال المنتدى لقطاعات ورق الشحوم ومقاوم للماء لحزمة المواد الغذائية والورق الملون في حزم وورق ملفوف مع درجات مختلفة من الحماية: العلامة المائية، الحماية الكيميائية، والألياف الواقية.

بالإضافة إنتاج المغلف والحليب المعقم والزبدة ومسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم مصل اللبن الجاف المنزع للمعادن وأجبان صلبة وشبه صلبة ومعالجة ومنتجات الألبان الجافة والحليب المعلب وطعام للأطفال ومشروبات اللبن الزبادي والكريمة الحامضة والجبن والكازين.
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