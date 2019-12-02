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أحمد موسى: ما يعنيني حياة المواطن وحل المشاكل التي يعاني منها ..فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:53 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حياة المواطن وحل مشاكلهم هو كل ما يعنيني، مضيفا "إنه هدفي الذي أسعى إليه منذ ظهوري في الإعلام".

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن عرض مشاكل الناس وحلها من أفضل ما يقدمه؛ لأنه دور الإعلامي؛ موضحًا أنه من أجل تلبية احتياجات المواطن يجب عرضها إعلاميا لتكون أمام المسئولين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "النهاردة اكننا في بلد تانية، وامبارح عرضنا وضع القمامة في شبرا الخيمة وأزمات الصرف الصحي والمياه في شبرا الخيمة، وتمت الاستجابة لشكاوى أهالي شبرا الخيمة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه قائلًا "تمت إزالة القمامة والأجهزة المحلية بالقليوبية تستجيب لبرنامج على مسئوليتي وتقوم بحملة نظافة وتجميل شوارع شبرا الخيمة".

قال الإعلامي أحمد موسى "لو إحنا اشتغلنا كل اسبوع على كده يبقى عملنا حاجة إيجابية".
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