مصنع للسكر.. رفيق سد النهضة في مسيرة الفساد

وجه القضاء الإثيوبي اتهامات إلى 4 مسؤولين سابقين بالفساد واختلاس نحو 1.4 مليار بر.



وبحسب موقع "ايزيجا" الإثيوبي، فقد وجهت المحكمة الفيدرالية الإثيوبية اتهامات للواء السابق، كينفي دانيو وثلاثة مسؤولين سابقين آخرين في شركة ميتيك الإثيوبية التابعة للجيش، باختلاس أكثر من مليار بر خلال بناء مصنع تانا بيلس للسكر في إثيوبيا.



وأمرت المحكمة اللواء كينفي دانيو المدير العام السابق لـ METEC ، اللفتنانت كولونيل تسيغاي ، المدير السابق لصناعة التكنولوجيا الفائقة، العقيد شيجاو مولوغيتا، الرئيس السابق لأمانة مجلس الإدارة، والعقيد محمد برهان، الرئيس السابق للأخلاقيات والشؤون القانونية بالشركة، بتقديم دفاعهم عن تهم الفساد الكبرى التي تواجههم.



وخلال جلسة استماع للمحكمة يوم الجمعة الماضي، قرأت المحكمة 17 تهمة بحق المسؤولين المذكورين.



ويواجه المتهمون أيضا تهمة إهدار المال العام والاختلاس بسبب شرائهم 111 رادارًا دون المستوى المطلوب واختلاس اكثر من 2 مليون من وراء هذه الصفقة.



وكانت الشركة وقعت اتفاقا عام 2010 لبناء مصنع تانا بيلس للسكر في إثيوبيا، إلا أن بناء هذا المصنع استمر حتى 2018 دون أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل.



وشركة ميتيك تم استبعادها أيضا من مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، بسبب شبهات فساد وتربح قام بها المسؤولون في هذه الشركة.