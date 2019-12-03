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اقتصاد

بوابة إلكترونية للترويج إلى فرص في قطاع البترول عالميا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
الملا
الملا
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارته تعكف حاليا علي الإعداد لإطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية بما يتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.

أوضح في تصريحات له، أن الوزارة مهتمة بتوظيف البرمجيات فى مختلف أنشطة القطاع والتى تشمل التحكم فى المنظومة الصناعية، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتحليل البيانات بما يسمح باستمرار واستدامة الإنتاج والتصدى للأحداث الاستثنائية بشكل استباقى، وتحليل البيانات بشكل فورى وإصدار التقارير لدعم متخذى القرار، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية.

بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات العاملين بالقطاع وبرامج التدريب ورفع الكفاءة، وقواعد البيانات المالية المجمعة لقطاع البترول، فضلًا عن تحسين خدمات المواطنين وحل الشكاوى، وقواعد البيانات الخاصة بالمستثمرين والموردين لتيسير الإجراءات وإتاحة فرص متميزة للاستثمار، فضلًا عن المساهمة فى إجراء التصميمات الهندسية والمسح أشعه الليزر.
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