محمد الخياط: الدولة تعمل على زيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة ..فيديو

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الطاقة المتجددة وغيرها من الطاقات تعمل عليها الدولة من خلال استراتيجية للطاقة أقرها مجلس الوزراء ويتم تحديثها بشكل سنوي.



وأضاف " الخياط " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية" رانيا هاشم " في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة "on e"، أن المحور الأساسي في استراتيجية الطاقة في مصر هو تنويع مصادر إنتاج الطاقة واستخدامات الطاقة، سواء الطاقة الكهربائية ومنها المحطات الحرارية، إضافة إلى محور الطاقة المتجددة.



وأوضح" الخياط: "أن المحطات المائية لدينا ممثلة في السد العالي وخزان أسوان ولذلك تتجه الدولة لتنويع هذه المصادر باستخدام محطات طاقة الرياح بالإضافة إلى إنشاء مجمع الزعفرانة لإنتاج طاقة الرياح وبه 8 مشروعات وايضا مجمع جبل الزيت وبه 3 مشروعات وقدرتهم 580 ميجا وات كما أن المجتمع افتتح في يوليو 2018.



واستكمل " الخياط " أن هذه المشروعات تبرز أهمية كبيرة جدا تضافر مؤسسات الدولة المختلفة بأنواعها حتى ننتهي من هذه المشروعات سويا في هذا الوقت.



وتابع " الخياط " أن استهلاك المواطن يكون عن طريق الشبكة الكهربية كما أن الطاقة المتجددة هي القوة الناعمة لجذب المستثمرين إلى مصر.





