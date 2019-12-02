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تحيا مصر يكشف تفاصيل مبادرة نور حياة ..فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أعلن محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة"؛ للكشف المبكر والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، موضحًا أن صندوق "تحيا مصر" يقوم بمرحلة تجريبية سابقة للمراحل التنفيذية للوقوف على المعلومات التي يحتاجونها في الحملات التي يقوموا بتنفيذها.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مرحلة نور حياة لها شقان؛ الشق الأول الكشف على الكبار، والشق الثاني خاص بتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو التشخيص والعلاج مبكرًا لمسببات ضعف وفقدان الإبصار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أنهم يستطيعون علاج 80% من المسببات إذا تم اكتشافها في مرحلة مبكرة.
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