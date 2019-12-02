مهرجان عمان السينمائي الدولي ينظم حاضنة فنية لصناع الأفلام

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي "أول فيلم"، عن تنظيم أيام عمّان لصُنّاع الأفلام خلال فترة المهرجان؛ حيث ستُعقد أيام عمّان لصُنّاع الأفلام ما بين ١٥ و١٧ أبريل ٢٠٢٠.



وتُقدِم أيام عمّان لصُنّاع الأفلام منصة لعرض المشاريع قيد التطوير من قبل المخرجين الأردنيين والمقيمين العرب، وَكذلك للمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج من قبل المخرجين العرب.



وتشكل أيام عمّان لصُنّاع الأفلام حاضنة لدعم التطوير الفني والإبداعي وتستضيف أيضًا محاضرات رئيسية مع مخرجين مشهورين وَنجوم سينمائيين، بِالإضافة إلى ندوات وَمناقشات مع المنتجين وَالممولين وَالموزعين.



وتدور أيام عمّان لصُنّاع الأفلام حول المواضيع وَالقضايا الراهنة في السينما العربية وَالدولية. تهدف أيام عمّان لصُنّاع الأفلام إلى العمل كمحور للتواصل بين المتخصصين في صناعة الأفلام الأردنية والدولية.



سيتمكن المشاركون المختارون في أيام عمّان لصُنّاع الأفلام من عرض مشاريعهم السينمائية أمام المتخصصين في هذا القطاع حيث سيتم منح المساعدة إما لتطوير أفلامهم أو لإنجازها.



ويبدأ فتح باب التسجيل لأيام عمّان لصُنّاع الأفلام في فبراير ٢٠٢٠، وتستمر الدورة الأولى من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم في الفترة من ١٣ إلى ١٨ ابريل ٢٠٢٠.