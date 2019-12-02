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أحمد موسى: بدأنا تغيير حياة المواطنين وحل مشاكلهم.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:44 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا بدانا بداية حقيقية لتغيير واقع المواطنين وحل المشاكل التي يعانون منها والعمل على إزالة القمامة وحل أزمات الصرف الصحي في كافة محافظات مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "هو ده السقف الذي نتحدث عنه وهو حق المواطن في الحصول على حياة كريمة وحل مشاكل القمامة وأزمات الصرف الصحي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ما يعنيه حياة المواطن وحل المشاكل التي يعاني منها، مضيفا: "هذا السقف الذي أعمل وفقا له منذ ظهوري في الإعلام".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "النهاردة أكننا في بلد تانية، وامبارح عرضنا وضع القمامة في شبرا الخيمة وأزمات الصرف الصحي والمياه في شبرا الخيمة، وتم الاستجابة إلى شكاوى أهالي شبرا الخيمة"، مضيفا: "الدولة بدأت تعمل على حل مشاكل المواطن والمواطن يرغب في حل مشاكله وتوفير تعليم وخدمة طبية جيدة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أفضل شيء هو عرض مشاكل الناس وهذا هو دور الإعلام من أجل حل مشاكل المواطن وتلبية احتياجاته والمواطن يحتاج إلى عرض مشاكله.
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