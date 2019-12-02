خليجي 24.. السعودية تتقدم بالهدف الأول على عمان.. فيديو

سجل المنتخب السعودي الهدف الأول في مرمى المنتخب العماني عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، عن طريق فراس البريكان.





ويخوض المنتخب السعودى مباراة الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة "خليجي 24" أمام نظيره العماني.





وفي الدقيقة 25 اصطدمت الكرة بيد عبدالإله المالكي لاعب وسط المنتخب السعودى، لتصل إلى سالم الدوسري ليقوم بتمرير الكرة للبريكان الذي صوب الكرة بقوة على يمين الحارس.



