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رياضة

خليجي 24.. السعودية تتقدم بالهدف الأول على عمان.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة
سجل المنتخب السعودي الهدف الأول في مرمى المنتخب العماني عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، عن طريق فراس البريكان.

ويخوض المنتخب السعودى مباراة الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة "خليجي 24" أمام نظيره العماني.

وفي الدقيقة 25 اصطدمت الكرة بيد عبدالإله المالكي لاعب وسط المنتخب السعودى، لتصل إلى سالم الدوسري ليقوم بتمرير الكرة للبريكان الذي صوب الكرة بقوة على يمين الحارس.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفار للتأكد من صحة الهدف، بعد اعتراض لاعبي المنتخب العماني على لمس المالكي للكرة باليد، ولكن حكم الفيديو أكد صحة الهدف.
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