تعرف على خدمات المرور المتاحة عبر البريد

أكدت هيئة البريد أنها ستوفر بعض الخدمات المتعلقة بالسيارات بالفعل في الوقت الحالي مثل شهادة مخالفات السيارات، وجاءت هذه التصريحات خلال توقيع اتفاق بين الوزارة ممثلة في البريد ونظم المعلومات بالمرور لتوفير مزيد من خدمات المرور في مكاتب البريد في كل أنحاء مصر.



يوفر البريد خدمات حسب وزارة الداخلية تشمل :



تجديد رخصة السيارات والدراجات النارية



استخراج بدل فاقد رخصة مركبة



استخراج بدل تالف رخصة مركبة



استخراج بدل فاقد رخصة قيادة



استخراج بدل تالف رخصة قيادة .

