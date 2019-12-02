أحمد موسى: ممثل مصر في العدل الدولية أثبت مسئولية قطر عن الإرهاب في سيناء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السفير أمجد عبد الغفار ممثل مصر في محكمة العدل الدولية أكد أن قطر مسئولة عن تمويل العمليات الإرهابية التي تحدث في شمال سيناء، والدوحة معنية بالقيام بحملات للتدخل في شأن مصر والتجسس وأن هذه الحملات تتسق مع هذا الدور القطري المؤيد والداعم للإرهابيين.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ممثل مصر في محكمة العدل الدولية أكد أن الدولة الصغيرة استخدمت ثرواتها لبث العنف داخل الدول العربية وداخل مصر.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن السفير أمجد عبد الغفار أكد أن قطر ما زالت تدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتوفر الملاذ الآمن لهم وتنظيم القاعدة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "ممثل مصر أكد أن قناة الجزيرة تروج لجماعة الإخوان وتنظيم داعش الإرهابي، ولم يكن هناك حل أمام الدول الأربعة المكافحة للإرهاب إلا باتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر للحفاظ على أمننا واستقرارنا".



ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن قناة الجزيرة هي الصوت الرئيسي للتنظيمات الإرهابية، وقطر لم تلتزم بوقف دعم تنظيم الإخوان وأنها لم تلتزم بالتصدي للإرهاب بل شاركت في الإيواء والتمويل وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين ولم تتصد قطر في أي وقت للإرهاب.

