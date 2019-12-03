غدا.. إعلام القاهرة تعيد امتحان انتي اللي اختارتي يا نوسة

قررت كلية الإعلام بجامعة القاهرة إعادة امتحان اللغة العربية لطلاب الفرقة الأولى شعبة 3 غدا الأربعاء بعد أن آثار أحد الأسئلة جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه الدكتوره هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية بوضع امتحان جديد للميدتيرم فى مادة اللغة العربية لطلاب السنة الأولى شعبة ٣ واعادة امتحان الطلاب فى ضوء ما أثاره الامتحان الذى قام بوضعه وامتحن فيه الطلاب من ردود فعل نتيجة لاسلوب صياغته وعدم قياسه القدرات والمهارات اللغوية الحقيقية للطلاب.





ووجه الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة أيضا بتكليف مركز الجودة بالجامعة بمراجعة الامتحان الجديد قبل اجرإئه للتأكد من مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية؟



