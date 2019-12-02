بنطلون غريب وجاكيت مطرز بالنجوم.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار فى إطلالة جديدة

نشرت الإعلامية ريا أبى راشد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.



وأطلت ريا أبى راشد، ببنطال طويل من القطيفة باللون الأسود ومطعم بورود خضراء، ونسقت معه بلوفر باللون الأسود الذى يبرز عن رشاقتها، وارتدت بالطو طويل باللون الأسود المطرز بالنجوم الفضية التى تبرز عن أناقتها وجمالها.



وتركت ريا شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعم الذى يبرز عن ملامحها الجميلة، وأعتمدت فى الماكياج على الألوان البنية كأيشادو للعيون مع جمال بشرتها الناعمة.



ولم تتكلف بارتداء كثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط مع خاتم لليد لإكمال إطلالتها الأنيقة.



وتعد ربا أبى راشد من أشهر الإعلاميات العرب ووقعت فريسة للفنان رامز جلال فى برنامج المقالب رامز فى الشلال الذى عرض فى رمضان الماضى.