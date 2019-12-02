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توك شو

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: فحص أكثر من 5589 سائق حافلة مدرسية فى 18 محافظة.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:59 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم التوك شو
قال المستشار حسن حرك مسئول حملة الكشف المبكر عن الإدمان بالجهاز الإدارى للدولة، إن الدولة بدأت حملة الكشف على السائقين منذ 2014 بعد حادث مروع "حادث البحيرة"، مشيرا إلى أنه من بعد تلك الحادثة تم تشكيل لجنة تتكون من صندوق الإدمان والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة التربية والتعليم.

وأضاف المستشار حسن حرك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" للإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة "الحياة"، أن اللجنة بدأت بالكشف على سائقى حافلات المدارس بدأ بالقاهرة ومن ثم بدأت اللجنة بالتوسيع لكل محافظات الجمهورية.

وتابع المستشار حسن حراك، أن أي سائق يتم التحليل له ويثبت أنه يتعاطى أى نوع من المخدرات فإنه يتم محاسبته وفقا لقانون المرور لأنه سائق بتهمة "القيادة تحت تأثير المخدر"، مضيفا أن المدرسة على الفور تقوم بفصل ذلك السائق من الخدمة لديها نهائى.

وأوضح المستشار حسن حرك، أن لم يكن للمدرسة خيار للكشف على السائقين والكشف على تعاطيهم للمخدرات أو لا فهذه حملة تكون من اللجان المشتركة المذكورة سابقا بين الجهات المعنية وأن المدرسة بتتفاجئ بذلك اللجنة.

وأكد المستشار حسن حرك، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فحص أكثر من 5589 سائق حافلة مدرسية فى 18 محافظة.
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