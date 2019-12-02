ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صيدلة عين شمس تطلق فعاليات يوم الكيمياء الحيوية للصحة والجمال

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:54 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
قســــم التعليــــم
نظم قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس أولي فعاليات أسبوع النشاط العلمي للقسم، تحت رعاية ا.د/ مها فاروق عبد الغنى عميد الكلية، بإشراف ا.د نادية حمدي أستاذ الكيمياء الحيوية بالقسم، وكانت هذه الفعاليات بعنوان "يوم الكيمياء الحيوية للصحة والجمال" "Biochemistry health and beauty day ".

حيث تم عرض نشاط طلاب الفرقة الثانية الذي قام عليه معيد القسم والمدرسون المساعدون مع الطلاب.

وقام بالتحكيم أعضاء هيئة التدريس بالقسم، حيث عرض الطلاب عدد ٧٠ نموذجا من ماكيتات وبوسترات وفيديوهات وإحضار عينات وكريمات وغيرها من المنتجات، وقاموا بشرح ما تحتويه من مركبات كيميائية وطبيعية للعلاج أو للبشرة أو للشعر والأظافر ومختلف طرق الحمية الطبيعية والبروتينات الحيوية وغيرها ودورها في الصحة والمرض وأثرها علي العافية والجمال.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بفكرة وتطبيق هذا النوع من النشاط الذي يضيف لمعلوماتهم ويُخرج طاقاتهم الإبداعية ويزيد من مساحة العمل الجماعي.

كما شكر أعضاء هيئة التدريس بالقسم للطلاب إبداعهم وإهتمامهم وإلتزامهم في البحث عن المعلومات وعرضها بشتي الطرق الجديدة والمُبدعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الأهلي يحسم صفقات الميركاتو الشتوي والراحلين

اجتماع جديد بين مرتضى منصور ولاعبي الزمالك.. بعد فشل الجلسة الأولى

ميتشو يغادر الزمالك قبل الاجتماع بـ مرتضى منصور .. تفاصيل

وفاة الفنان محمد خيري عن عمر 77 عاما

أنثى فيل شجاعة تنقذ صغيرها من قبضة اللبؤات.. شاهد المواجهة الشرسة

هنتعشى إيه النهاردة .. لفائف بطاطس بالجبنة وسلطة يوناني وعصير مانجو بالزبادى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. الطماطم الخضراء علاج لمرض شائع

غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون

أبرزها الفلفل الحار .. 10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب