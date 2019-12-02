صيدلة عين شمس تطلق فعاليات يوم الكيمياء الحيوية للصحة والجمال

نظم قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس أولي فعاليات أسبوع النشاط العلمي للقسم، تحت رعاية ا.د/ مها فاروق عبد الغنى عميد الكلية، بإشراف ا.د نادية حمدي أستاذ الكيمياء الحيوية بالقسم، وكانت هذه الفعاليات بعنوان "يوم الكيمياء الحيوية للصحة والجمال" "Biochemistry health and beauty day ".



حيث تم عرض نشاط طلاب الفرقة الثانية الذي قام عليه معيد القسم والمدرسون المساعدون مع الطلاب.



وقام بالتحكيم أعضاء هيئة التدريس بالقسم، حيث عرض الطلاب عدد ٧٠ نموذجا من ماكيتات وبوسترات وفيديوهات وإحضار عينات وكريمات وغيرها من المنتجات، وقاموا بشرح ما تحتويه من مركبات كيميائية وطبيعية للعلاج أو للبشرة أو للشعر والأظافر ومختلف طرق الحمية الطبيعية والبروتينات الحيوية وغيرها ودورها في الصحة والمرض وأثرها علي العافية والجمال.



وأعرب الطلاب عن سعادتهم بفكرة وتطبيق هذا النوع من النشاط الذي يضيف لمعلوماتهم ويُخرج طاقاتهم الإبداعية ويزيد من مساحة العمل الجماعي.



كما شكر أعضاء هيئة التدريس بالقسم للطلاب إبداعهم وإهتمامهم وإلتزامهم في البحث عن المعلومات وعرضها بشتي الطرق الجديدة والمُبدعة.