رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية: مشروعات صرف صحي في 106 قرى بـ 7 مليارات جنيه

قال خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إن الدولة تتصدى لأزمات الصرف الصحي.



أضاف نصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك استكمالات على المستوى المحلي لـ محطات صرف صحي وعمليات إحلال وتجديد.



وتابع خالد نصر:" هناك مشروعات كبرى للصرف الصحي يتم تنفيذها، مشروعات صرف صحي داخل 106 قرى بتكلفة 7 مليارات جنيه".



وأكمل :" نسبة المخدوم بالصرف الصحي ما يقرب من 80 % من كل قرى الدقهلية".



وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " تقريرا يرصد مشاكل أهالي قرية بسنديلة بمحافظة الدقهلية التي تعاني من انتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي والمواصلات.



وقال أحد الأهالي، :" مفيش خدمات ووحدة محلية، وهناك انتشار للقمامة وأزمات صرف صحي ولا يوجد رعاية طبية جيدة".



وقال مواطن آخر إن المستشفى به مشاكل ولا يوجد به مستلزمات طبية، ومش عارفين نعالج أولادنا".

