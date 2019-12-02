برلمانية: المرأة المصرية لن تقبل أي منتقصات بقانون الأحوال الشخصية الجديد.. فيديو

قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يجب ان يشمل رؤية جميع الأطراف من خلال حوار مجتمعى شامل.



وأضافت النائبة سولاف درويش خلال حوارها التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" للإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة "الحياة"، أن المرأة المصرية لن تقبل بأى منتقصات بقانون الأحوال الشخصية الجديد.



وتابعت ان هناك مشاكل كثيرة تواجة المرأة منها سن الحضانة والنفقة والرؤية وأشياء كثيرة أخرى.



وأشارت النائبة سولاف درويش، الى أن أخر تعديل تم على قانون الاحوال الشخصية كان منذ عام 2000، مضيفة أن ذلك القانون تم تعديله أكثر من 10 مرات.



وأكدت أنه سيصدر قانون أحوال شخصية جديد فى مصر فلابد أن يكون القانون معاصرا لأحوال وظروف الأسرة المصرية وفقا للوضع الحديث الذى نعيش فيه.