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نائب محافظة سوهاج: سيكون هناك عمل محاكاة للتعامل مع الأزمات من خلال تدريب نواب المحافظين.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:26 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد أحمد سامي عدلي نائب محافظة سوهاج أن تدريب نواب المحافظين الجدد سيستمر لفترة معينة ويتم التدريب على آليات الإدارة المحلية وآليات الرقابة عليها.

وأضاف نائب محافظة سوهاج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن سيتم الاضطلاع على التجارب المحلية بالمحليات إضافة إلى أنه سيكون هناك عمل محاكاة للتعامل مع الأزمات.

وتابع نائب محافظة سوهاج أن بعض النواب السابقين سيقومون بشرح تجاربهم والاستفادة من خبراتهم منوها إلى أننا استفدنا من خبرات العمل السابقة.

جدير بالذكر أن حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ.

شهدت إختيارات القيادة السياسية لـ نواب المحافظين الجدد تفضيل شباب يتراوح أعمارهم مابين 29 و 32 عاما ليقود حقبة جديدة من تطوير إدارة المحليات فى مصر.
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