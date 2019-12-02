وزارة التموين تستجيب لنداء أحمد موسى وتنفذ طلب أسرة بالدقهلية ..فيديو

استجابت وزارة التموين، إلى طلب أسرة بقرية بسنديلة بالدقهلية، بعد أن عرض الإعلامي أحمد موسى أزمتهم بشأن عدم حصولهم على الدعم من بطاقة التموين بعد وفاة الأب والأم.





وقال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إنه سيقوم بتجهيز مذكرة عرض على وزير التموين، وسيتم استخراج بطاقة التموين لهم، مؤكدًا "الموضوع انتهى".





وأضاف عمر مدكور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "لن يمر 15 يومًا وتحصل الأسرة على بطاقة التموين، تلك الأسرة تستحق، وهذه هي الفئات الأولى بالرعاية".





وكان الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عرض تقريرًا عن حالة الأسرة في وقت سابق خلال الحلقة.





وقال مسعود المتولي، أحد أفراد الأسرة، في التقرير، إن والده توفي، مضيفًا "أناشد رئيس الجمهورية باستخراج بطاقة تموين لصرف السلع التموينية والخبز بعد وفاة الأب والأم ومعاش والدهم موقوف حتى الآن".



