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توك شو

طفلة تستغيث لعلاج والدتها المريضة على نفقة الدولة.. ومجلس الوزراء يستجيب.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن طفلة تدعى نورهان إبراهيم تستغيث لعلاج والدتها وخالها على نفقة الدولة من محافظة الدقهلية.

وقالت الطفلة:  والدتي مصابة بمرض مناعي مزمن وخطير وتعالج بحقنة ثمنها 11 ألف جنيه، وإحنا مش عارفين نجيبها على نفقة الدولة وأمي تعبانة".

وتابعت الطفلة: "خالي ذراعه يؤلمه منذ 15 عاما ونحاول أن يتم علاجه على نفقة الدولة ولكن لم يستجب أحد لنا على الإطلاق".

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "أكون سعيد عندما يتجاوب المسؤولين بسرعة لكل المشاكل، وتواصل معي طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وطلب بيانات والدة الطفلة لعلاجها على نفقة الدولة".
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