زرع كلى في الصين.. زوجة فنان شهير تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت زوجة الفنان السعودى خالد سامي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها حيث من المقرر أن يسافر إلى الصين من أجل إجراء عملية زرع كلى هناك وذلك بعد أن وافق الديوان الملكي السعودي على تحمل علاجه.



وقالت زوجة خالد سامى فى تصريحات صحفية، إن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي وأن غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاجًا مؤقتًا، حيث إنه يحتاج إلى زراعة كلي.



وأوضحت زوجة سامى قائلة: سبب تأخر العملية كان رغبة ابنتهما سارة بالتبرع لوالدها بكليتها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها، مما حال دون تبرع لوالدها رغم رغبتها في ذلك وأمر الديوان الملكي صدر قبل 10 أيام، والآن يجري التواصل مع الصين لترتيب نقل خالد إلى أحد المستشفيات المتخصصة بزراعة الكلى".



وأشارت زوجة خالد قائلة: "حكومتنا الرشيدة هي حكومة خير ودعم للمواطن سواء أكان الفنان خالد سامي أو غيره، فهي لا تتأخر في إصدار أمر علاج خصوصًا للأمراض المستعصية لأي مواطن سعودي بحاجة للعلاج وبشكل عاجل".



وطمأنت زوجة خالد جمهور سامي على حالته، موضحةً أنه غادر المستشفى وهو الآن متواجد مع أسرته إلى حين موعد السفر، مضيفةً أنه "كسب في هذا الوقت محبة الناس ودعاءهم مما رفع من معنوياته ومقاومته للمرض".