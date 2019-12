تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

علاج الدوالي



الطماطم الخضراء تحتوي على حمض الصفصاف الذي يعمل كمضاد للتخثر، كما يمكن استخدام هذا كعلاج بديل كعلاج لأوردة الدوالي، وضعي شرائح البندورة الخضراء إلى الأوردة البارزة وكررها عدة مرات لتجربة أفضل النتائج. سوف تختفي الدوالي تدريجيا.يساعد فيتامين A و C في تقوية الأجسام المضادة الموجودة في الجسم لمكافحة الخلايا الضارةو فيتامين K الموجود في الطماطم الخضراء يساعد في منع تطور الخلايا السرطانية، ويساعد فيتامين B6 في تقوية المناعة ويمنع وصول البكتيريا السيئة في الجسم.لا تحتوي الطماطم الخضراء على الكوليسترول الضار بل تساعد على ضبط معدلات الكوليسترول الجيد كما أن فيتامين ب 3 له دور حيوي في الحد من الكوليسترول السيئ.الطماطم الخضراء تحتوي على بيوفلافونويد التي تعمل كمضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات مما يساعد على تسريع عملية الشفاء من أمراض عديدة مثل التهاب المفاصل والروماتيزم .استهلاك الطماطم الخضراء يساعد على منع الشيخوخة المبكرة. تعطي 100 جرام من الطماطم 23.4 ملج من فيتامين سي وفيتامين C يجدد خلايا الجلد التي تساعد في منع ظهور التجاعيد على الوجه كما أن الطماطم الخضراء مفيدة في الحفاظ على صحة الجلد.الطماطم الخضراء تشمل فوائد الجمال أيضا حيث تحتوي على البوتاسيوم فيتامين (أ) وفيتامين C الشهير للحفاظ على نضارة البشرة وتفتيحها ويحافظ على مرونة الجلد بحيث لا يتجعد.الطماطم الخضراء من الأطعمة المثالية لمن يتبعون الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن حيث أنها غنية بالألياف والمواد التى تمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة أنشطة الحياة دون إحداث زيادة فى الوزن بل وتساعد على تخفض الدهون السيئة .أظهرت الأبحاث أن وجود توماتيدين يساعد في تكوين خلايا العضلات عن طريق حماية خلايا العضلات من الانكماش.الطماطم الخضراء مفيدة في الحفاظ على صحة العيون حيث تحتوي على فيتامين (أ) الذي يعتبر أساسي للحماية من ضعف النظر وأمراض العيون ويمكن استخدمها كبديل للجزر.الطماطم الخضراء تساعد على الحفاظ على ضغط الدم بالمعدل الطبيعي. الطماطم (الكبيرة) توفر 24 ملليجرام من الصوديوم ومن المعروف أن التمتع بصحة جيدة ومعدل مثالي للضغط يحتاج الى وجود الصوديوم والبوتاسيوم فى الجسم بصورة كافية ويجب على البالغين الأصحاء الحصول على 4700 ملليجرام من البوتاسيوم والصوديوم الحد إلى 2300 ملليجرام في اليوم الواحد.تناول الطماطم الخضراء يساعد على تقليل فرص حدوث مشاكل في القلب بسبب وجود الألياف الغذائية فالنظام الغذائي الغني بالألياف يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب. الطماطم الخضراء الكبيرة تعطي 2 جرام من الألياف ويجب على البالغين الأصحاء الحصول على 14 جرامًا من الألياف الغذائية لكل 1000 سعرة حرارية.وجود فيتامين (أ) وفلافونيدات في الطماطم الخضراء يساعد على مكافحة آثار الجذور الحرة وتتشكل الجذور الحرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية و التعرض الأجهزة الإلكترونية بسبب الإشعاع. وتناول كميات كبيرة من الطماطم الخضراء يساعد على الوقاية من آثار الإشعاع الضارة وخفض الجذور الحرة في الجسم.الطماطم الخضراء مليئة بفيتامين A و C و E وهي مغذيات مضادة للأكسدة تساعد على الحماية من الأمراض المزمنة مثل القلب.يساعد فيتامين C امتصاص الحديد من النظام الغذائي، وفيتامين أ يحافظ على قوة المناعة والرؤية، وفيتامين هـ يعمل على منع فقر الدم الانحلالي الذي يقلل من ظهور إعتام عدسة العين.