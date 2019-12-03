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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة بإجراء عملية بالقلب لابنه.. صور

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:11 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد محمد أبو اليزيد، المقيم فى كفر الشيخ ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ،إنقاذ ابنه الذى ولد بعيب خلقى فى القلب يحتاج إلى تدخل جراحى

ويقول فى رسالته : ولد ابنى من 25 يوما، وقبل ولادته عرفنا أنه يعانى من عيب خلقى بالقلب ومنذ ولادته وهو بحضانة خاصة، وذهبت للكثير من المستشفيات العامة لاستقبال طفلى ولكنه وضع على قائمة الانتظار وهو حالته خطره ولا يوجد لدى قدرة مادية لعلاجه على نفقتى الخاصة فأنا موظف حكومى

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإجراء العملية فى القريب العاجل خاصة وأن معى جواب لدخول ابنى مستشفى أبو الريش.
للتواصل مع الحالة 01012430240
يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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