أب يناشد وزارة الصحة بإجراء عملية بالقلب لابنه.. صور

ناشد المواطن أحمد محمد أبو اليزيد، المقيم فى كفر الشيخ ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ،إنقاذ ابنه الذى ولد بعيب خلقى فى القلب يحتاج إلى تدخل جراحى



ويقول فى رسالته : ولد ابنى من 25 يوما، وقبل ولادته عرفنا أنه يعانى من عيب خلقى بالقلب ومنذ ولادته وهو بحضانة خاصة، وذهبت للكثير من المستشفيات العامة لاستقبال طفلى ولكنه وضع على قائمة الانتظار وهو حالته خطره ولا يوجد لدى قدرة مادية لعلاجه على نفقتى الخاصة فأنا موظف حكومى



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإجراء العملية فى القريب العاجل خاصة وأن معى جواب لدخول ابنى مستشفى أبو الريش.

للتواصل مع الحالة 01012430240

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