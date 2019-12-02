تركيا تفاجئ العرب.. قرارات صادمة لحاملي الإقامة السياحية

أعلنت دائرة الأجانب التابعة لوزارة الداخلية التركية، نيتها إيقاف تجديد الإقامة السياحية لحملتها من جميع الجنسيات، ابتداءً من مطلع العام القادم.





ونقل موقع "تركيا الآن" عن مصادر مطلعة، قولها، إن القرار صحيح، وسيتم تطبيقه مطلع العام القادم، لتضطر بعدها حملة الإقامة السياحية إلى الخروج من تركيا لمدة عام كامل، وبعدها التقديم على "الفيزا" واستصدار إقامة سياحية جديدة مدتها سنة لا يتم تجديدها.





وأوضح المصدر، أن حاملي الإقامة السياحية لن يستطيعوا بعد تاريخ 01-01-2020 تجديد إقاماتهم، إلا في حال استبدلوها بنوع آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية).





وتمتعت الإقامة السياحية في تركيا بإجراءات تجديد سهلة يتبعها حامل الإقامة بشكل سنوي، فيما تنقسم الإقامات في تركيا لعدة أنواع: سياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.



