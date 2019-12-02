فرز أول.. أحمد موسى: انتظروا تخفيضا جديدا في أسعار السلع الغذائية ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنَّه تم تخفيض أسعار 4 سلع رئيسية، موضحًا "أنه يتم صرف نحو 80 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تخفيض أسعار السلع الرئيسية يحدث فرقًا عند المواطن في صرف السلع التموينية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه "سيجرى تخفيض جديد على الأسعار في المستقبل، وبعد انخفاضها لن ترتفع مجددًا، والدولة تضع المواطن المصري ضمن أولوياتها، وتدعم السلع التموينية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه، قائلًا "أكثر من 70 مليون مصري يصرفون السلع التموينية"، مؤكدا أنها سلع فرز أول سواء كانت "سكر أو زيت أو أرز"، مؤكدًا "لا نريد أكثر من النظر للمواطن والفئات الأولى بالرعاية".