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بين الناس

أرملة تناشد أهل الخير مساعدتها فى الأنفاق على أولادها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
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وسام مختار
تعيش المواطنة كاميليا محمود، أرملة، البالغة من العمر 50 عامًا، حياة صعبة بعد أن توفى زوجها العامل باليومية، وأصبحت بلا دخل أو معاش، ولا تجد من ينفق عليها هى وأبناؤها ومسئولة عن نفقاتهم ومعيشتهم اليومية.

وتقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": بدأت بالسعى والعمل لتلبية مصاريف أبنائى، حتى مرضت بالضغط والسكر، وأقعدنى المرض، فاضطرت للاقتراض من أقاربى لتسديد الايجار ومصاريف المعيشة، وأناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى في الإنفاق على أبنائى أو توفير مشروع يوفر دخلا كريما لى.

للتواصل مع الحالة ٠١١٥٤٧٧٢٦٨٤

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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