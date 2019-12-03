أرملة تناشد أهل الخير مساعدتها فى الأنفاق على أولادها

تعيش المواطنة كاميليا محمود، أرملة، البالغة من العمر 50 عامًا، حياة صعبة بعد أن توفى زوجها العامل باليومية، وأصبحت بلا دخل أو معاش، ولا تجد من ينفق عليها هى وأبناؤها ومسئولة عن نفقاتهم ومعيشتهم اليومية.





وتقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": بدأت بالسعى والعمل لتلبية مصاريف أبنائى، حتى مرضت بالضغط والسكر، وأقعدنى المرض، فاضطرت للاقتراض من أقاربى لتسديد الايجار ومصاريف المعيشة، وأناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى في الإنفاق على أبنائى أو توفير مشروع يوفر دخلا كريما لى.





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