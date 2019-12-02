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فن

حلق معى لـ هشام خرما وميريل مختار يحقق 2 مليون مشاهدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:28 م
صدى البلد
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أحمد البهى
طرح الموسيقار هشام خرما فيديو كليب لأغنية "حلق معى" بمشاركة المطربة ميريل مختار على موقع اليوتيوب.

واستطاع الكليب أن ينال إعجاب عدد كبير من الجمهور وانتشرت التعليقات الإيجابية. 

يذكر أن فيديو كليب "حلق معى" تم طرحه منذ 4 ايام ويقترب الآن من 2 مليون مشاهدة.

الكليب كتب كلماته نسمة الشاذلى وقام بوضع الألحان والتوزيع الموسيقى هشام خرما، والفيديو كليب من إخراج أحمد قدرى وهشام خرما وتم تصويره فى صحراء الفيوم.

و قدم هشام خرما فى هذا العمل أسلوبه الخاص، ورؤيته الفنية الموسيقية المعروفة من خلال شكل غنائى جديد، وهو لأول مرة باللغة العربية الفصحى، عكست كلماته مفهوم الحرية وعدم التقيد بالحدود.
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طرح البوستر الرسمي لأغنية حلق معي لـ هشام خرما

طرح كيب حلق معي لـ هشام خرما وميريل مختار

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