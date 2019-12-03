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أستاذ هندسة يكشف عن سبب تقدم مصر عالميا في مؤشرات الطاقة المتجددة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
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هاني حسين
قال حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، تعليقا على احتلال مصر مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية للطاقة المتجددة، إنه اتفاقية باريس للتغيرات المناخية تتابع بشكل مستمر التطورات التي تحدثها الدول في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف حافظ سلماوي في تصريحات تليفزيونية، أن اتفاقية باريس تعتبر الطاقة المتجددة أهم آليات مواجهة التغيرات المناخية العالمية.

وتابع حافظ سلماوي:" تحسن ترتيب مصر يدل على أن مصر تبذل مجهودا ضخما في هذا الاتجاه بما يلقى بـ تقديرا دوليا".

واكمل حافظ سلماوي:" دول كثيرة لها برامج خاصة بالطاقة المتجددة، وبرنامج مصر متميز مما أسهم في تحسن ترتيبها في هذا النشاط".

ولفت حافظ سلماوي إلى أن مصر لديها مشروع مزارع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع مجمع الرياح في جبل الزيت بإجمالى قدرات 580 ميجاوات ويعتبر أكبر مجمع رياح في افريقيا ".
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