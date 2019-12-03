السيسي ورئيس الوزراء يهنئان قيادة وشعب الإمارات بـ الذكرى 48 لتأسيسها.. والرئيس: نتمنى لكم كل تقدم ورخاء وازدهار

الرئيس السيسى:

نتمني لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعبًا كل تقدم ورخاء وازدهار

هذا يوم اتحد فيه أبناء الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات





رئيس الوزراء:





مصر والإمارات تجمعهما رؤية ومواقف واحدة

ما يجمع شعبي البلدين يساهم بشكل ملحوظ في توسيع مجالات التعاون





أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للتهنئة بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تمني لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعبًا كل تقدم ورخاء وازدهار".





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، غرد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب "نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".





فيما شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه عدد كبير من الوزراء والمسئولين، في احتفال سفارة الإمارات بالقاهرة، باليوم الوطني الإماراتي الـ48.





وأكد رئيس الوزراء على سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المرتبطة بدولة الإمارات، تجسيدا للعلاقات المتينة التي تربط البلدين حكومة وشعبًا، متمنيًا لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتها.





وأضاف أن مصر والإمارات تجمعهما رؤية ومواقف واحدة، وكذلك الحرص على استمرار تعزيز التعاون فى كل المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، والتنسيق المستمر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين.





وثمن مدبولي التعاون المتميز على مستوى القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر هى وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الإماراتيين.





مضيفًا أن توافق القيادة السياسية في البلدين، وما يجمع شعبي البلدين الشقيقين من محبة وإخاء وإحترام متبادل، يساهم بشكل ملحوظ في توسيع مجالات التعاون وانطلاقها إلي آفاق أرحب من خلال ضم مجالات جديدة وغير تقليدية إلى منظومة التعاون القائمة، بما ينعكس على مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعظيم المنفعة المشتركة، وبما يُعطي نموذجًا للتعاون بين الدول العربية.





يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل، اليوم الاثنين، باليوم الوطني الـ48.



