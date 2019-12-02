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فن

عادل عوض: محمد حفظي صنع فارقًا بـ القاهرة السينمائي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:21 م
عادل عوض
عادل عوض
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سعيد فراج
أشاد المخرج السينمائي عادل عوض، بدور السيناريست والمنتج محمد حفظي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرًا إلى انه صنع فارقًا حقيقيًا على مستوى المهرجان.

وأوضح عادل عوض، في بيان صحفي، أن حفظي دفع المهرجان نحو التقدم الفني والفكري، وأن المهرجان هذا العام حقق قفزة هائلة نحو الأمام، قائلًا: "المهرجان حقق قفزة كبيرة أنهى بيها السنوات العجاف بعد احداث ٢٥ يناير".

وتابع: "المهرجان هذا العام حقق أهدافه السياسية في إرسال رسالة للعالم أجمع مفادها أن مصر مستقرة وآمنة".

واختتم: "الف مبروك لمحمد حفظي على نجاحه في المهرجان، والف مبروك لكل الفنانين لنجاح المهرجان، والف مبروك لمصر".
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