صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: استمرار حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية ..فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية مكثفة ومستمرة، مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا في نسبة التعاطي 1%.





وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أثناء مداخلة هاتفية فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الاستدامة عنصر مهم جدا لكى نستطيع الوصول إلى هذه النجاحات التى حدثت فى وقت قصير جدا من بداية إنشاء الصندوق.





وتابع الدكتور عمرو عثمان، أن بداية تلك الحملة كانت منذ عام 2015، مضيفا أن نسبة التعاطى كانت مرعبة وكبيرة جدا فى بداية الأمر.





وأشار الدكتور عمرو عثمان، إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقى حافلات المدارس كانت فى البداية تتجاوز الـ 12%.





وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أنه منذ عام 2015 حتى يومنا هذا عجلة العمل مستمرة بشكل يومي بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الصندوق يجوب المدارس بشكل مستمر ومنتظم.