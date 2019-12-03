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البرلمان: السياحة في مصر تتطور بشكل كبير.. والإقبال عليها ارتفع| فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن الدولة تعمل على تطوير القطاع، مؤكدًا أن السياحة بمصر تتطور بشكل كبير، والإقبال عليها ارتفع.

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان خلال حواره لفضائية إكسترا نيوز إلى أن اللجنة تستهدف حل مشاكل المستثمرين الذين يعملون في قطاع السياحة، سواء أجانب أو مصريين.

وأوضح رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أننا يجب أن ندرس الأسواق التي نستهدف جذبها لمصر، وفتح أسواق جديدة بها، فضلا عن دراسة سيكولوجية السائح.

ونوه رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى أن حل مشاكل المستثمرين سيكون سببا في جذب مستثمرين جدد.
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