اخبار الحوادث .. حبس المتهم بسب وقذف محمود الخطيب.. حقيقة القبض على الراقصة جوهرة وصديقها

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
بمنطقة بطن البقرة.. القبض على رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري وآخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى، ومدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، وموجه أول بالتربية والتعليم، وجارٍ البحث عن ميكانيكى؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة قسم شرطة مصر القديمة، والاتجار فى القطع الأثرية، وحيازتهم عددًا من تلك القطع، متخذين من مسكن الأول مقرًا للاتجار فى الآثار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق دمنهور - إدكو
أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ، بطريق دمنهور آدكو بجوار قرية حلق الجمل بحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
في شبر ميه .. مصرع طفل غرقًا بمسقى زراعي بـ بني سويف
لقى طفل مصرعه، غرقًا، وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذ آخر، إثر سقوطهما، اليوم الاثنين، بمجرى مياه زراعي مخصص للري "مسقى"، أثناء قيامهما باللهو صحبة أسرتيهما، بالأرض الزراعية، ناحية قرية الفنت الغربية، التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فكرتم قبل ما تتآمروا على البلد.. نشطاء يهاجمون إلهام عيداروس
واصلت إلهام عيداروس قيامها بالتحريض على الدولة من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة عناصر الجماعة الإرهابية من خلال إطلاق الشائعات لكى يستخدمونها فى قنواتهم المشبوهة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء .. إصابة 12 شخصا بينهم 9 عمال في حادثي تصادم بـ بني سويف
أصيب 12 شخصا بينهم 9 عمال، اليوم الأثنين، فى حادثين متفرقين أولهما قبل نزلة بنى سويف بالطريق الصحراوي الشرقى وآخر أمام قرية الحمام بمركز ناصر بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
منى سيف تثير الجدل بالدفاع عن متهمي أنصار بيت المقدس
تواصل منى سيف تحريضها على الدولة المصرية بل وتقوم بالدفاع عن عناصر جماعة الاخوان الارهابية المحبوسين على ذمة قضايا ارهاب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس شخص بتهمة سب وقذف محمود الخطيب 3 أشهر
قضت محكمة جنح الإقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، بحبس أحد الأشخاص يدعي "جهاد محمد ن ال" لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه و10000 جنيه تعويضا، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والتعرض لسمعه أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: ضبط 8 مليارات جنيه «تهرب ضريبي» و32 ألف قضية تموين في شهر
تواصل وزارة الداخلية، شن حملاتها المختلفة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى والأمن الاقتصادى والتهرب الضريبي وسرقة التيار الكهربائي على مدار شهر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد فيديوهاتها المخلة.. حقيقة القبض على الراقصة جوهرة وصديقها
نفى مصدر أمنى ما تردد عن إلقاء الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على الراقصة جوهرة وصديقها الذى ظهر معها فى الفيديوهات المخلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رينا اتقتلت.. هاشتاج يكشف لغز تخلص شاب من زوجته فى الهرم وادعاء اقتحام ملثمين للشقة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لمقتل سيدة وإصابة زوجها بالهرم بعد تداول هاشتاج "رينا اتقتلت" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتشار معلومات حول اقتحام ملثمين لشقتهما، وأشارت التحريات إلى أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة واختلاق واقعة الاقتحام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تواصل مبادراتها لتقديم أوجه الرعاية الإنسانية للمواطنين
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، دفعت الوزارة بقوافل لتوزيع السلع الغذائية وكذا المساعدات العينية على المواطنين ببعض القرى الأكثر احتياجًا بالمجان بمختلف المحافظات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
بمنطقة بطن البقرة.. القبض على رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري وآخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى، ومدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، وموجه أول بالتربية والتعليم، وجارٍ البحث عن ميكانيكى؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة قسم شرطة مصر القديمة، والاتجار فى القطع الأثرية، وحيازتهم عددًا من تلك القطع، متخذين من مسكن الأول مقرًا للاتجار فى الآثار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق دمنهور - إدكو
أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ، بطريق دمنهور آدكو بجوار قرية حلق الجمل بحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
في شبر ميه .. مصرع طفل غرقًا بمسقى زراعي بـ بني سويف
لقى طفل مصرعه، غرقًا، وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذ آخر، إثر سقوطهما، اليوم الاثنين، بمجرى مياه زراعي مخصص للري "مسقى"، أثناء قيامهما باللهو صحبة أسرتيهما، بالأرض الزراعية، ناحية قرية الفنت الغربية، التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فكرتم قبل ما تتآمروا على البلد.. نشطاء يهاجمون إلهام عيداروس
واصلت إلهام عيداروس قيامها بالتحريض على الدولة من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة عناصر الجماعة الإرهابية من خلال إطلاق الشائعات لكى يستخدمونها فى قنواتهم المشبوهة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء .. إصابة 12 شخصا بينهم 9 عمال في حادثي تصادم بـ بني سويف
أصيب 12 شخصا بينهم 9 عمال، اليوم الأثنين، فى حادثين متفرقين أولهما قبل نزلة بنى سويف بالطريق الصحراوي الشرقى وآخر أمام قرية الحمام بمركز ناصر بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
منى سيف تثير الجدل بالدفاع عن متهمي أنصار بيت المقدس
تواصل منى سيف تحريضها على الدولة المصرية بل وتقوم بالدفاع عن عناصر جماعة الاخوان الارهابية المحبوسين على ذمة قضايا ارهاب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس شخص بتهمة سب وقذف محمود الخطيب 3 أشهر
قضت محكمة جنح الإقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، بحبس أحد الأشخاص يدعي "جهاد محمد ن ال" لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه و10000 جنيه تعويضا، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والتعرض لسمعه أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: ضبط 8 مليارات جنيه «تهرب ضريبي» و32 ألف قضية تموين في شهر
تواصل وزارة الداخلية، شن حملاتها المختلفة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى والأمن الاقتصادى والتهرب الضريبي وسرقة التيار الكهربائي على مدار شهر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد فيديوهاتها المخلة.. حقيقة القبض على الراقصة جوهرة وصديقها
نفى مصدر أمنى ما تردد عن إلقاء الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على الراقصة جوهرة وصديقها الذى ظهر معها فى الفيديوهات المخلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رينا اتقتلت.. هاشتاج يكشف لغز تخلص شاب من زوجته فى الهرم وادعاء اقتحام ملثمين للشقة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لمقتل سيدة وإصابة زوجها بالهرم بعد تداول هاشتاج "رينا اتقتلت" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتشار معلومات حول اقتحام ملثمين لشقتهما، وأشارت التحريات إلى أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة واختلاق واقعة الاقتحام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تواصل مبادراتها لتقديم أوجه الرعاية الإنسانية للمواطنين
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، دفعت الوزارة بقوافل لتوزيع السلع الغذائية وكذا المساعدات العينية على المواطنين ببعض القرى الأكثر احتياجًا بالمجان بمختلف المحافظات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.